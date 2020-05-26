Сегодня в Азербайджане температура воздуха была ниже климатической нормы - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

БАКУ/Trend/ - До сегодняшнего утра в ряде мест Азербайджана шли грозовые дожди, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Больше всего осадков выпало в Агстафе (10 мм), самая большая скорость ветра достигала 24 м/с в Нафталане, на Абшеронском полуострове и в Абшеронском морском районе скорость ветра составила 16 м/с.

Температура воздуха на 1,5 градуса была ниже климатической нормы.

Максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составила 19-22 м/с, в низменных районах - 20-26, горных - 8-13, в Нахчыванской АР - 20-23 м/с.

Отметим, что сегодня днем и завтра на территории страны осадков не будет.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)