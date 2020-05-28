В Азербайджане по некоторым специальностям не будут проводиться экзамены по способностям

БАКУ /Trend/ - Для приема по специальностям V группы, требующим особых способностей, не будут проводиться экзамены по способностям, конкурс будет проведен на основании итоговых баллов, набранных абитуриентами на первом этапе вступительных экзаменов (для выпускников этого года - выпускных экзаменов).

Как сообщили в четверг Trend в Государственном экзаменационном центре, наряду с этим в связи с пандемией COVİD-19 в ходе экзаменов по способностям на 2020/2021 учебный год будут в силе временные условия.

Абитуриенты в рамках приема по специальностям "учитель музыки", "учитель изобразительного искусства", "учитель физкультуры и допризывной подготовки, тренер" не будут сдавать экзамен по специальностям, конкурс будет проведен на основании итоговых баллов, набранных абитуриентами на первом этапе вступительных экзаменов (для выпускников этого года - выпускных экзаменов).

Кандидаты, желающие поступить на факультет дизайна Азербайджанской государственной художественной академии, Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, а также Азербайджанского университета архитектуры и строительства, сдадут экзамен по способностям только по предмету "рисование". Абитуриенты, желающие поступить по данной специальности в другие вузы, не будут сдавать экзамены по способностям. Конкурс для таких кандидатов будет проведен на основании итоговых баллов, набранных абитуриентами на первом этапе вступительных экзаменов (для выпускников этого года выпускных экзаменов).

С полным текстом программы экзаменов по способностям можно будет ознакомиться в первом номере специального выпуска журнала «Абитуриент» - «Экзамены по способностям». Вышеуказанные экзамены по специальностям 70-й программы уровня магистратуры вузов в Азербайджанской государственной художественной академии будут проведены только по специальностям академии. По специальностям 70-й программы других вузов, требующим особых способностей, а также по специальностям 68-й и 69-й программ, конкурс будет проведен по баллам, набранным бакалаврами в ходе вступительных экзаменов в магистратуру и средних показателей успеваемости.

Кандидаты, желающие поступить в среднеспециальные учебные заведения по специальностям "ханенде", "вокальное искусство", "ашугское искусство" и "хореография", а также по всем специальностям Колледжа искусства при Азербайджанской государственной художественной академии, Музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории, Нахчыванского музыкального колледжа (за исключением специальностей "музыкальная теория" и "хоровое дирижирование" последних двух учебных заведений) будут сдавать экзамены по способностям.

С полным текстом программы экзаменов по способностям для приема в среднеспециальные учебные заведения можно будет ознакомиться во втором номере специального выпуска журнала «Абитуриент» - «Экзамены по способностям».

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)