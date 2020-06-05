Минобразования Азербайджана ответит на обращения студентов в связи с оплатой обучения на следующей неделе

БАКУ/Trend/ - Информация в связи с обращениями студентов по оплате обучения за счет средств государственного бюджета будет предоставляться ​​со следующей недели.

Об этом в пятницу сказали Trend в министерстве образования.

Было сообщено, что в настоящее время каждый второй студент учится за счет государства. Наряду с этим, в целях поддержки студентов в связи с оплатой обучения в этот период функционирует портал e-telebe.edu.az. Студенты, которые являются членами семей, относящихся к уязвимой группе населения, смогут пройти на портале регистрацию, и обратиться в связи с оплатой за счет государства как весеннего, так и осеннего семестров 2020 года.

Прием обращений продлится до 10 июня этого года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)