В Габале выпал град (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Национальная служба гидрометеорологии при минэкологии и природных ресурсов обнародовала информацию о погодных условиях на территории Азербайджана.
Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Службу, в настоящее время в Габале наблюдается ливень, выпал град.
Также град выпал в селе Башдашагыл Огузского района.
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