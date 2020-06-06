ГЭЦ Азербайджана провел пробные экзамены посредством специального программного обеспечения

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел бесплатные пробные экзамены посредством специального программного обеспечения ProctorDİM, разработанного специалистами ГЭЦ.

Как сообщили в субботу Trend в ГЭЦ, в экзаменах, которые были проведены в 11:00, 12:00 и 13:00 пятого июня, приняли участие 147 человек.

Регистрация для участия в экзамене была проведена четвертого июня через сайт ГЭЦ, и в течение двух часов все места были заполнены. В рамках экзамена контролеры оказали техническую поддержку 20 участникам.

Кандидаты сдали экзамен по азербайджанскому языку, сдача которого обязательна для учащихся 11-х классов с обучением не на азербайджанском языке.

В ГЭЦ отметили, что в ходе экзамена были учтены вопросы прозрачности и безопасности. Так, с момента запуска программы рабочий стол пользователя, а также сам участник экзамена находились под наблюдением посредством видеокамеры. Для идентификации пользователя была использована программа распознавания лица.

Для участия в пробных экзаменах, которые планируется проводить и в будущем, пользователи должны установить у себя на компьютере программу ProctorDİM. Скачать программное обеспечение можно будет во время регистрации для участия в экзамене.

(Текст: Турал Гараджаев)