Жильцы обрушившегося дома в Сумгайыте будут переселены в новый жилой комплекс

БАКУ/Trend/ - Вынужденные переселенцы обрушившегося дома в этом году будут заселены в новый жилой комплекс, сообщает в среду Trend со ссылкой на Исполнительную власть г. Сумгайыт.

«В результате обрушения лестницы в недостроенном двухэтажном здании в 12-м микрорайоне в Сумгайыте (на пересечении улиц Черкассы и Кероглу), где проживают 5 семей вынужденных переселенцев, пострадал один человек, который после оказания медицинской помощи был отпущен домой. В настоящее время там идут ремонтно-восстановительные работы. В Сумгайыте началось строительство новых жилых кварталов для вынужденных переселенцев, и уже около 2 тысяч семей переселены, и процесс продолжается. Вынужденные переселенцы обрушившегося дома в этом году будут заселены в новый жилой комплекс».

Напомним, что вчера на горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение об обрушении в недостроенном двухэтажном здании, где проживают вынужденные переселенцы, в 12-м микрорайоне города Сумгайыт (на пересечении улиц Черкассы и Кероглу), в результате чего пострадал один человек.

На место происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы Сумгайытского регионального центра министерства и Сумгайытского городского государственного противопожарного управления Государственной противопожарной службы, а также проинформированы соответствующие государственные органы.

При оценке условий операции на месте происшествия выяснилось, что у входа в здание обрушилась лестница, в результате чего пострадала Джафарова Гюльханым Рамазан гызы (1967 г.). Пострадавшая была госпитализирована.

В результате спасательных и других неотложных работ, проведенных спасателями, пять человек, включая четверых детей, были эвакуированы из здания, на месте была обеспечена безопасность.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)