Вокруг грязевых вулканов в Азербайджане будут установлены 22 новые сейсмостанции

БАКУ/Trend/ - При поддержке Центра науки и технологии Украины Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана приступил к реализации проекта "Расширение сейсмической сети на Кавказе и Центральной Азии" (Seismic Network Expansion in the Caucasus and Central Asia).

Как сообщили в пятницу Trend в Центре, целью проекта является расширение сейсмической сети на Кавказе и Центральной Азии, обновление технопарка, используемого для ведения сейсмических исследований. С этой целью на территории Азербайджана будут установлены 22 новые сейсмические станции. Они позволят следить за активностью грязевых вулканов Боздаг-Гобу и Локбатан, расположенных вблизи Абшеронского полуострова.

В рамках проекта проведена онлайн-встреча, в которой приняли участие порядка 30 сейсмологов из Азербайджана, США, Украины, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Грузии.

Отметили, что в настоящее время на территории республики функционируют 35 сейсмостанций. Помимо этого в рамках проекта "Кавказский разлом" функционируют 17, а также регистрирующие толчки грунта 10 стационарных базальтовых сейсмостанций.

После установки новых общее количество сейсмостанций в Азербайджане увеличится до 84. В ходе исследований Центра на основании обмена информацией также используются данные с трех приграничных станций Центра сейсмослужбы Грузии и двух сейсмостанций Турции.

