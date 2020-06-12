Аптечные медикаменты в дни ужесточенного карантина в Азербайджане будут доставляться на дом

БАКУ/Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров разрешил деятельность аптек на территориях, где с 00:00 14 по 06:00 16 июня вводится ужесточенный режим карантина.

Как сообщает в пятницу Trend, на территории Баку, Гянджи, Лянкярана, Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов, где будет введен ужесточенный режим карантина, аптеки будут функционировать в особом режиме.

Так, аптекам разрешается работать только с доставкой медикаментов на дом. Принимать покупателей в аптеках будет запрещено. Передвижение сотрудников аптек также будет организовано в соответствии с особыми правилами. Так, информация о сотрудниках, а также их транспортных средствах должна быть внесена работодателями в портал icaze.e-gov.az Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджан. Только после этого им будет разрешено передвигаться по вышеуказанной территории.

Далее информация об этих аптеках, в том числе адрес, рабочий режим и телефонный номер службы доставки, будет размещена на сайте www.koronavirusinfo.az. В дни ужесточенного карантина гражданин, посетив сайт, сможет получить информацию о том, какая аптека работает поблизости, а также сможет заказать медикаменты, позвонив по указанному телефону.

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) рекомендовало владельцам аптек осуществлять доставку медикаментов в дни ужесточенного карантина бесплатно.

Завотделом TƏBİB Ягут Гараева сказала, что владельцы аптек не должны злоупотреблять ситуацией.

"Рекомендуем гражданам заранее позаботиться о приобретении нужных лекарств. Но в некоторых чрезвычайных ситуациях медикаменты могут быть доставлены на дом", - сказала Ягут Гараева.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)