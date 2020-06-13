МВД Азербайджана обратилось к гражданам в связи с ужесточенным карантинным режимом (ФОТО) ФОТ

БАКУ/Trend/ - С 00:00 часов 14 июня по 06:00 часов 16 июня на территориях городов Баку, Гянджа, Сумгайыт, Лянкяран, а также Абшеронском, Сальянском, Кюрдамирском, Евлахском, Исмаиллинском районах будет введен ужесточенный карантинный режим, поэтому МВД вновь обратилось к гражданам, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МВД.

«Выражаем глубокую признательность всем гражданам, представителям государственных органов и неправительственных организаций, всегда с пониманием относящихся и поддерживающих ограничительные меры, служащих предотвращению распространения коронавирусной инфекции, высоко оценивающих работу сотрудников МВД и военнослужащих, осуществляющих контроль над установленными требованиями, и поздравляем всех с 15 июня – Днем Национального спасения» - говорится в сообщении МВД.

Также выражается просьба серьезно соблюдать правила самоизоляции, которые будут действовать всего два дня, чтобы не нанести вред себе, своим близким и другим лицам.

В связи с решением безотлагательных вопросов можно звонить в Службу «102» МВД и на «горячую линию по номеру (012) 590 80 20.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)