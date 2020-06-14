Названы аптеки, которые будут работать в дни жесткого карантина
БАКУ /Trend/- В период жесткого карантинного режима с 00:00 14 июня до 06:00 16 июня в Баку, Гяндже, Лянкяране и Сумгайыте, Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах аптекам разрешено работать лишь в форме адресной доставки заказов.
Как передает Trend со ссылкой на KoronaVirusInfo, чтобы заказать лекарства жители перечисленных 9 городов и районов могут обращаться на "горячие линии" (012) 914 и *7700, либо посредством сайта www.aptekonline.az, где опубликован полный список аптек.
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