В Азербайджане из 28 видов змей ядовитые только шесть - Институт зоологии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане из 28 видов змей только шесть ядовитые. Из них наиболее распространена гюрза, или левантская гадюка (Macrovipera lebetina).

Об этом в понедельник сказал Trend ведущий научный сотрудник института зоологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по биологии Тевеккюль Искендеров.

По его словам, гюрза встречается во всех жарких и засушливых низменностях, предгорных степях Азербайджана. Ее длина может достигать 2-2,2 метра. Однако в Азербайджане в основном распространена гюрза длиной 90-100 сантиметров.

"В социальных сетях крайне часто встречается раздутая информация о том, что в Азербайджане распространена гюрза длиной четыре и более метров. Естественно, это ложная информация. Если бы это действительно было так, то подобную аномалию можно было бы рассматривать как ценную научную находку, достойную изучения", - сказал Искендеров.

Он добавил, что другие пять видов ядовитых змей, встречающихся в Азербайджане, относятся к малым горным гадюкам, и встречаются крайне редко. Остальные 22 вида змей - это полозы, ужи, эйренисы, которые не являются ядовитыми.

"Хотя некоторые из этих змей кажутся агрессивными, их укус не представляет угрозы для человека", - сказал Искендеров

По словам зоолога, следует также знать, что змеи, которые только вышли из зимней спячки, активны круглосуточно с апреля до середины июня.

"В некоторых случаях мы сами создаем благоприятные условия для появления поблизости змей. Змеи находят место, где обитают виды, которыми они питаются, укрываются там и нападают на свою жертву. Если человек окажется поблизости, то змея, чувствуя опасность, может атаковать и человека. Поэтому первый и самый эффективный способ защиты от змей - не создавать вблизи жилища благоприятные условия для обитания, охоты змей, найти и ликвидировать норы грызунов, которыми чаще всего питаются змеи, очищать территорию от зарослей и т.д.", - отметил Искендеров.

Он добавил, что второй способ - отпугивание змей неядовитыми, не загрязняющими окружающую среду химическими растворами и веществами.

"Данный способ является менее эффективным, так как запах, отпугивающий змей, со временем проходит. Поэтому такие меры должны осуществляться через каждые 7-10 дней. При этом следует помнить и то, что змеи адаптируются к этому запаху, из-за чего вещество, которое применяется постоянно и в течение долгого времени, теряет эффективность", - сказал зоолог.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)