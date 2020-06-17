Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с представителями Petkim Petrochemical Holding

БАКУ/Trend/ - Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с делегацией Petkim Petrochemical Holding.

Во встрече участвовали заместитель гендиректора по работе с персоналом Petkim Petrochemical Holding Левент Коджагул, а также менеджер по привлечению талантов SOCAR Turkey Назлы Унсал и руководитель организационного развития нефтекомпании Нармин Абдуллаева.

В ходе онлайн-встречи состоялся обмен мнениями с представителями компании по вопросам, касающимся стажировки студентов БВШН на заводах и предприятиях Petkim Petrochemical Holding и возможностей для их карьерного роста.

Эльмар Гасымов отметил, что для обогащения теоретических знаний, полученных в процессе обучения, студенты БВШН ежегодно направляются на стажировку во все учреждения и производственные объекты SOCAR, международные компании, действующие в Азербайджане, а также в турецкую компанию Petkim. Он подчеркнул, что во время стажировки студенты имеют возможность ближе ознакомиться с рабочим процессом, принципом действия каждого отдельно взятого оборудования, системой управления, а также они получают возможность поработать с профессионалами.

Ректор также отметил, что в соответствии с соглашением, достигнутым между БВШН и Petkim, студенты вуза, отличившиеся в учебе, раз в год направляются на летние стажировки на заводы Petkim, а выпускники Высшей школы, успешно прошедшие практику, обеспечиваются работой.

В конце встречи, учитывая ситуацию, сложившуюся в стране, было принято решение перенести программу летней стажировки на более поздний срок в этом году, а также максимально увеличить количество студентов, принимаемых на работу и стажировку.