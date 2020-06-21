"Служба ASAN" и "ASAN Kommunal" будут работать в период ужесточения карантинного режима

БАКУ /Trend/ - Согласно соответствующему решению Кабинета министров Азербайджана о дополнительных мерах по ужесточению особого режима карантина в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад и Абшеронский районе, с 00:00 21 июня до 06:00 5 июля в указанных территориях будут введены ограничения.

Как сообщает Trend, в период ограничений граждане смогут воспользоваться услугами "Службы ASAN" и "ASAN Kommunal". Однако в целях обеспечения занятости ограниченного числа работников соответствующим решением Кабинета министров документы не будут приниматься в центрах «Службы ASAN» № 1 и «ASAN Kommunal» № 2 Баку. Граждане, которые были заранее проинформированы о том, что их документы будут готовы в этих центрах, могут получить свои документы, обратившись в центры.

Для получения документов, связанных с соответствующими услугами, можно обратиться в другие центры в установленном порядке. Так, с 27 апреля прием граждан в центрах «Службы ASAN» и «ASAN Kommunal» осуществляется путем предварительного занимания очереди через мобильное приложение, веб-сайт www.asan.gov.az и колл-центр 108.

В центрах "ASAN Kommunal" воскресенье - нерабочий день.

Ряд ограничений будет применен к действиям передвижной «Службы ASAN». Так, с 21 июня передвижная «Служба ASAN» не будет работать в поселках Гобустан Гарадагского района, Хырдалане и Лянкяране, поскольку пункты обслуживания относятся к области, в которой действуют ограничения.

Подробную информацию о других точках, где работает передвижная «Служба ASAN», можно получить по соответствующей ссылке: https://bit.ly/2YJz4c9

(Автор: Самир Али)