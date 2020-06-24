Эльдар Азизов: Ежедневно к дезинфекционным работам привлекаются свыше 2 тыс человек

БАКУ/Trend/ - Более трех месяцев назад в Азербайджане введен особый режим карантина, и мы вынуждены вести специфический образ жизни, сказал глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что эта ситуация поставила новые задачи перед хозяйственными структурами городской власти: "По территории Баку - один из крупных городов Европы. Здесь иной ландшафт и контингент. Несмотря на это, наши структуры готовы к вызовам, потому что при государственной поддержке создана сильная материально-техническая база. Ежедневно к дезинфекционным работам привлекаются более 2 тысяч человек".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)