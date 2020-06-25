ГЭЦ Азербайджана огласил график выпускных экзаменов 2 и 3 июля

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) огласил график выпускных (приемных) экзаменов, которые пройдут 2 и 3 июля 2020 года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.

В графике предоставлен список предметов, а также районов и городов, где 2 и 3 июля пройдут экзамены.