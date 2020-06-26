ГЭЦ Азербайджана: Выпускники могут распечатать экзаменационный пропускной лист и декларацию о здоровье

БАКУ /Trend/ - Учащиеся (абитуриенты), которые будут участвовать в выпускных экзаменах 2 и 3 июля, могут распечатать экзаменационный пропускной лист и декларацию о здоровье участника экзамена, сообщает в пятницу со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Оба документа распечатываются вместе с сайта ГЭЦ и подписываются самим абитуриентом.

Пропускной лист остается у абитуриента, декларацию необходимо отдать контролеру, поэтому эти документы необходимо распечатать на двух отдельных листах.

Напомним, что к зданию экзамена нужно подойти в то время, которое указано на пропускном листе.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)