Минтруда Азербайджана предлагает новую форму составления трудового договора

БАКУ/Trend/ - В новом законопроекте, подготовленном министерством труда и социальной защиты населения по поправкам в Трудовой кодекс, предусмотрено совершенствование формы трудового договора, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство.

Согласно Кодексу, трудовой договор заключается в двух экземплярах: один - для работника, другой - для работодателя, но не предусмотрено правило, устанавливающее, что работник получил свой экземпляр. Кроме того, в связи с большим размером текста договора, он не помещается на одном листе, и состоит из нескольких страниц. Обе стороны подписывают договор на последней странице. В этом случае во время непредоставления одного экземпляра договора работнику работодатель, злоупотребляя этим, может менять написанное на прежних страницах договора (к примеру, в связи со сроком договора). Во избежание таких злоупотреблений в проекте предусмотрено совершенствование третьей части ст. 44 Трудового кодекса.

Эта часть предусматривает составление трудового договора в количестве не менее двух экземпляров, парафирование всех страниц договора работником и работодателем, подтверждение последней страницы печатью работодателя (если нет печати, то указать VÖEN), хранение одного экземпляра договора у работника, другого - у работодателя. Также предлагается, чтобы работник подписал на экземпляре, хранимом у работодателя то, что он получил свой экземпляр трудового договора.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)