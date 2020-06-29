В Азербайджане за лицами, приговоренными к общественным работам, будет осуществляться электронный контроль

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за лицами, приговоренными судом к общественным работам, будет осуществляться электронный контроль, сообщает в понедельникTrend.

Это отражено в поправке в Уголовный кодекс, которая в третьем чтении обсуждалась на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно поправке, в Кодекс вносится статья 47.2-1 нижеследующего содержания:

"47.2-1. В местах выполнения общественных работ на лиц, приговоренных судом к общественным работам, налагается обязанность носить электронный браслет, и следить за тем, чтобы он был включенным".