В Азербайджане за лицами, приговоренными к общественным работам, будет осуществляться электронный контроль
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за лицами, приговоренными судом к общественным работам, будет осуществляться электронный контроль, сообщает в понедельникTrend.
Это отражено в поправке в Уголовный кодекс, которая в третьем чтении обсуждалась на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент).
Согласно поправке, в Кодекс вносится статья 47.2-1 нижеследующего содержания:
"47.2-1. В местах выполнения общественных работ на лиц, приговоренных судом к общественным работам, налагается обязанность носить электронный браслет, и следить за тем, чтобы он был включенным".
После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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