Очередной успех UNEC в свое 90-летие

Рейтинговое агентство RUR 29 июня 2020 года обнародовало рейтинг университетов мира по специальностям.

В указанном рейтинге, в который вошли университеты мира по разным специальностям, UNEC добился еще одного успеха. Так, по специальности «Технические науки» UNEC расположился на 718 месте в мире, и на первом по Азербайджану. Также по специальности «Естественные науки» UNEC поднялся на 692 место в мире, а по Азербайджану стал первым.

О RUR: рейтинговое агентство RUR приступило к деятельности в 2013 году и находится в городе Москве. Рейтинговое агентство ежегодно определяет рейтинг университетов мира и рейтинг по специальностям. Деятельность свыше 1100 университетов из 82 стран оценивают по 20 индикаторам и 4 сферам – образование, исследование, международные отношения и финансовая устойчивость. Рейтинговое агентство RUR исследовательскую деятельность университетов измеряет на основе исследовательских баз компании Calrivate.