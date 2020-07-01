АМИ Trend в ТОП-3 самых авторитетных медиа-ресурсов в Европе (ФОТО)

Общество 1 июля 2020 15:59 (UTC+04:00)
АМИ Trend в ТОП-3 самых авторитетных медиа-ресурсов в Европе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend заняло третье место в рейтинге самых авторитетных медиа-ресурсов в Европе (Top 10 European News Websites To Follow in 2020), подготовленном онлайн-сервисом Feedspot, сообщает в среду Trend.

В ТОП-3 также входят известные издания Euronews и POLITICO Europe.

Рейтинг основан на таких параметрах, как актуальность, частота публикации новостей, количество подписчиков в социальных сетях.

Отметим, что в Feedspot работает команда из более чем 25 экспертов, целью которой является определение и ранжирование популярных блогов, подкастов и каналов YouTube в нескольких категориях.

В ТОП-10 рейтинга Feedspot входят также EU Reporter, EURACTIV, EUobserver Magazine, The Local Spain - International, New Europe, Radio Free Europe / Radio Liberty и VoxEeurop | European news, cartoons and press reviews.

АМИ Trend в ТОП-3 самых авторитетных медиа-ресурсов в Европе (ФОТО) - Gallery Image
АМИ Trend в ТОП-3 самых авторитетных медиа-ресурсов в Европе (ФОТО) - Gallery Image
АМИ Trend в ТОП-3 самых авторитетных медиа-ресурсов в Европе (ФОТО) - Gallery Image
АМИ Trend в ТОП-3 самых авторитетных медиа-ресурсов в Европе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
АМИ Trend в ТОП-3 самых авторитетных медиа-ресурсов в Европе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
АМИ Trend в ТОП-3 самых авторитетных медиа-ресурсов в Европе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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