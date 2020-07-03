В Азербайджане перенесен процесс перевода студентов

БАКУ /Trend/ - По решению Оперативного штаба при Кабинете министров в связи с продлением до 20 июля особого карантинного режима в некоторых городах и районах, временно откладывается процесс приема электронных документов по переводу студентов из вуза в вуз, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобразования.

Это связано с трудностями, которые могут возникать при получении некоторых необходимых документов.

Информация о новых датах регистрации по переводу студентов будет предоставлена общественности дополнительно.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)