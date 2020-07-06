На проблемном автомобильном перекрестке в Баку приняты меры безопасности (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на пересечении улиц Тебриз Халилбейли и Ази Асланова, где регулярно фиксируются дорожно-транспортные происшествия, приняты необходимые меры, сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве.
Согласно сообщению, перекресток, известный как очаг ДТП, был обследован специалистами Бакинского транспортного агентства.
"По результатам анализа проблемы начаты работы по ее разрешению. В рамках этих мероприятий на перекрестке установлены принудительные ограничители скорости ("лежачий полицейский") и зеркала безопасности", - отмечается в сообщении.
Лента новостей
В Азербайджане установлены нормы плотности размещения посетителей объектов общепита в период пандемии
Взаимовыручка и ответственность – факторы необходимости современных реалий – заслуженный артист Аббас Ахмед
В Азербайджане выявлено 513 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 440, скончались 8 человек - Оперативный штаб
Проверена боевая и морально-психологическая подготовка личного состава передовых подразделений азербайджанской армии (ФОТО)
Европейский Инвестиционный Банк: "В Азербайджане мы оказываем поддержку бизнесу через AccessBank, являющийся нашим главным партнером"
На канале «Россия-24» состоялся показ передачи Михаила Гусмана «Формула власти», посвященный 80-летию Нурсултана Назарбаева (ВИДЕО)
Завершились онлайн-собеседования по приему в I класс детей, не привлеченных в подготовительные группы
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии модульного госпиталя для лечения больных коронавирусом в Баку (ФОТО)
Минобороны Азербайджана: Нанесение удара по Ирану с использованием воздушного пространства Азербайджана - абсолютная ложь!
Фирудин Шушинский – борец с армянскими псевдоисториками. За его голову была назначена цена в 6 млн.дол. (ФОТО)