На проблемном автомобильном перекрестке в Баку приняты меры безопасности (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на пересечении улиц Тебриз Халилбейли и Ази Асланова, где регулярно фиксируются дорожно-транспортные происшествия, приняты необходимые меры, сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве.

Согласно сообщению, перекресток, известный как очаг ДТП, был обследован специалистами Бакинского транспортного агентства.

"По результатам анализа проблемы начаты работы по ее разрешению. В рамках этих мероприятий на перекрестке установлены принудительные ограничители скорости ("лежачий полицейский") и зеркала безопасности", - отмечается в сообщении.