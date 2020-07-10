Мелек Чакмак о соблюдении мер по продовольственной безопасности в условиях пандемии COVİD-19

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что пока нет научной информации о том, что вирус COVİD-19 связан с пищевой продукцией, при её употреблении следует быть очень внимательными, потому что наше здоровье зависит от употребляемых нами пищевых продуктов.

Об этом сказала руководитель офиса партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Мелек Чакмак, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, пандемия коронавируса продолжается как во всем мире, так и в Азербайджане: "Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН прилагает усилия для устранения влияния вируса на продовольственную безопасность и сельское хозяйство, мы всегда рядом с правительством Азербайджана в этом направлении, поддерживаем его усилия. В первую очередь нам необходимо заботиться о здоровье фермеров, обеспечив устойчивость продовольственной цепи. Продукция, производимая ими в настоящее время, является гарантом нашей продовольственной безопасности.

Безопасная пища предназначена не только для обеспечения здоровья, она еще является показателем устойчивого экономического развития и международного имиджа Азербайджана. Каждый из нас должен свыкнуться с этой новой жизнью и соблюдать необходимые правила. Делайте это для себя, для своей семьи и для Азербайджана!".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)