В воскресенье в Баку будет до 34 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами ожидается дождь, умеренный северный ветер днем сменится южным ветром, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 21-24, днем 29-34, в Баку ночью 21-23, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление опустится с 758 миллиметров ртутного столба и составит 754 миллиметра, относительная влажность - 60-70 процентов.

На пляжах Абшерона южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 24-25 градусов тепла.

В воскресенье в районах Азербайджана ночью и утром грозовые дожди, местами сильные, град, днем в большинстве районов дожди постепенно сойдут на нет. Западный ветер временами в отдельных местностях усилится

Ночью 19-24, днем 30-35, в горах ночью 9-14, днем 17-22 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)