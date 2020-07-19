Массовая акция в поддержку азербайджанского народа и армии прошла в Мюнхене (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инциативе "Дома Азербайджана" на центральной площади Мариенплац баварской столицы прошла масштабная акция протеста проживающих в этой и близлежащих федеральных землях соотечественников.

Как передает Trend, на митинг пришли около 500 человек, несмотря на разрешенное количество в 200 участников. Поэтому, как и во время субботней акции в Берлине, большая часть пришедших выразить свою солидарность азербайджанцев заняли территории вокруг разрешенного к проведению митинга участка. Таким образом, вся площадь оказалась расцвечена в цвета национального флага Азербайджана, а во время скандирования лозунгов к основной группе участников присоединялись все пришедшие сюда соотечественники, эхом разнося глас азербайджанской диаспоры по всему городу.

Прохожие останавливались, чтобы поинтересоваться требованиями собравшихся. Участники - и стар, и млад, женщины и мужчины, люди разных профессий, которых объединяет общая кровь и любовь к Родине - немедленно объясняли немцам суть всего того, что происходит в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана и на границе двух государств.

Участники митинга выразили свою солидарность со всем азербайджанским народом, любовь к родной земле, благодарность воинам, отстаивающим рубежи государства, почтили память погибших шехидов и выразили готовность по первому приказу Верховного главнокомандующего встать грудью на защиту Родины.

На митинге выступили руководители диаспорских организаций, представители интеллигенции, ученые, студенты. Поддержать азербайджанцев пришли также представители турецкой, киргизской, татарской, казахской, узбекской диаспор.

Собравшиеся пели национальный гимн, военные марши. По итогам митинга было принято обращение к мировому сообществу с призывом осудить армянскую агрессию и заставить это государство выполнить резолюции Совета Безопасности ООН.

Таким образом, мюнхенская акция стала еще одним достижением азербайджанской диаспоры. Она продемонстрировала единство азербайджанского народа на исторической Родине и диаспоры за рубежом.