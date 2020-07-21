Агентство пищевой безопасности Азербайджана изъяло из продажи свыше 25 тыс бутылок просроченной воды (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - На основании поступившей жалобы, сотрудники Агентства пищевой безопасности (АПБ) провели проверку в пункте продажи по адресу ул. Сеида Джафара Пишевари, 2-А в Насиминском районе Баку, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

На этом объекте были выявлены просроченные и хранившееся без соблюдения температурного режима 15 800 поллитровых бутылок воды "Obi Zulol" (Таджикистан), 8 989 поллитровых и литровых бутылок газированной и не газированной воды "Siyoma", 1000 бутылок (1,25 л) воды торговой марки "Xavotaq".

Продукция была изъята из продажи, принято решение о запрете на ее реализацию.

(Текст: Кямаля Сеидова.)