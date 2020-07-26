Азербайджанцы в Ванкувере провели акцию протеста против армянской провокации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 июля в канадском городе Ванкувер при организации и участии азербайджанской общины города прошла многолюдная демонстрация в знак протеста против армянской провокации на госгранице в направлении Товузского района Азербайджана.

Как сообщает в воскресенье Trend, азербайджанцы и турки, собравшиеся на площади Vancouver Art Gallery, продемонстрировали поддержку нашему государству и армии, размахивая флагами Азербайджана и Турции.

Демонстранты объявили, что собрались, чтобы возвысить голоса для освобождения азербайджанских земель от оккупации, прекращения армянской провокации, а также, с целью привлечь внимание международного сообщества к захватнической политике Армении.

Несмотря на то, что акция проходила согласно канадскому законодательству, нс разрешения властей, демонстранты и тут столкнулись с армянской провокацией. Армянские бандиты, придя на площадь, попытались сорвать акцию. Азербайджанская община Ванкувера обратилась к правительству Канады в связи с армянской провокацией, и число полицейских на месте проведения акции было увеличено.

Акция завершилась без эксцессов.