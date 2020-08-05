Рамин Байрамлы: В Азербайджане для лечения больных COVİD-19 задействованы всего 5 больниц модульного типа

БАКУ /Trend/ - Несмотря на ввод в эксплуатацию всех 10 больниц модульного типа настоящее время действуют только пять из них.

Об этом сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, передает в среду Trend.

По его словам, в отдельные дни июня и июля заполненность больниц, в которых лечатся больные COVİD-19, достигла 80-85 процентов, однако в регионах этот показатель составлял только 30 процентов.

"При Абшеронском и Говсанском олимпийских спортивных комплексах временно созданы медучреждения для лечения больных коронавирусом. Эти медучреждения созданы по заранее разработанному проекту", - сказал Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)