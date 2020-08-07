В Азербайджане прояснились условия открытия школ

БАКУ /Trend/ - Государственная служба инспекции труда министерства труда и социальной защиты населения разъяснила, на основании каких правил будет обеспечиваться безопасность деятельности в учебных заведениях в случае открытия школ к новому учебному году.

Как сообщили Trend в Государственной службе инспекции труда, в случае принятия решения о начале занятий, следует соблюдать правило сохранения дистанции между людьми.

Соблюдение правил гигиены также является важным условием, при наличии достаточного количества дезинфицирующих и антисептических средств на рабочих местах, увеличении мест для мытья рук и достаточном количестве средств для этого.

Среди вопросов, которые нужно держать под контролем, присутствуют регулярная чистка поверхностей рабочих мест и рабочих столов, дезинфекция дверных рам, компьютерного оборудования и других часто используемых предметов антисептическими материалами, дезинфекция помещений общего пользования, санитарных узлов и других.

Одной из основных задач руководства должен быть инструктаж всех привлеченных к работе сотрудников (преподавателей и других ) о правилах использования средств индивидуальной защиты в условиях пандемии и безопасном исполнении своих обязанностей.

В Госслужбе отмечают, что пандемия COVID-19 еще раз подтверждает важность охраны труда в защите работников и их близких. В период пандемии большое значение имеет социальный диалог в области безопасности труда между персоналом учебного заведения, родителями и учащимися.

"Социальный диалог является важным условием не только сохранения физического и психологического здоровья всех работников, но и устранения негативных последствий пандемии в экономике и сфере труда" - подытожили в госслужбе.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)