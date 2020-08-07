Оглашены последние данные по числу заражений коронавирусом в регионах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 56,3 процента заражений коронавирусом приходится на Баку, сообщает в пятницу Trend.

Процент заражений в Гянджа-Газахской зоне составляет 6,7, на Абшеронском полуострове - 16,1, в Аранской зоне - 9,4, в Лянкяране - 4,5. Процент заражений среди иностранцев составил 0,8.

В настоящее время 1,5 процента случаев заражения коронавирусом в стране приходится на Шеки-Загатальскую, 1,9 процента - Губа-Хачмазскую зону, 1 процент - Верхне-Карабахскую зону и 1,7 процента - на Горный Ширван. В Нахчыване зараженных нет.

Отметим, что на сегодня в стране проведены 766 179 тестов на выявление коронавируса. Число активных больных коронавирусом составляет 3493 человека, из которых 263 находятся в реанимации, 58 - подключены к аппаратам ИВЛ.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Жаля Гасымова)