В Азербайджане сократилась смертность заключенных от заболеваний

БАКУ/Trend/ - Смертность среди заключенных от заболеваний в Азербайджане сократилась

Об этом сообщил Trend заместитель начальника Главного медицинского управления Министерства юстиции Ифтихар Гурбанов.

Он отметил, что за счет мер, принятых в пенитенциарных учреждениях, обследований, диагностики, и лечения смертность от заболеваний по сравнению с предыдущими годами снизилась с 1995 года в 15 раз, с 2000 года - в 2,7 раза, с 2010 года-в 1,2 раза, и эта динамика растет из года в год.