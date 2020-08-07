В Азербайджане сократилась смертность заключенных от заболеваний
БАКУ/Trend/ - Смертность среди заключенных от заболеваний в Азербайджане сократилась
Об этом сообщил Trend заместитель начальника Главного медицинского управления Министерства юстиции Ифтихар Гурбанов.
Он отметил, что за счет мер, принятых в пенитенциарных учреждениях, обследований, диагностики, и лечения смертность от заболеваний по сравнению с предыдущими годами снизилась с 1995 года в 15 раз, с 2000 года - в 2,7 раза, с 2010 года-в 1,2 раза, и эта динамика растет из года в год.
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