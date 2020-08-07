Названо число зарегистрированных в Азербайджане религиозных организаций
БАКУ/Trend/ - По последним данным, в Азербайджане насчитывается 2253 мечети (212 которых находятся в Нахчыванской Автономной Республике), а также 14 церквей и семь синагог.
Как сообщает Trend, об этом было сказано на онлайн-заседании Коллегии Госкомитета по работе с религиозными организациями, посвященном итогам первого полугодия 2020 года и предстоящим задачам.
Было отмечено, что в стране действуют 23 христианских молитвенных дома, храм бахаи и храм поклонения Кришне.
В настоящее время в Азербайджане зарегистрированы 942 религиозные организации - 907 исламских и 35 неисламских (24 христианских, восемь еврейских, две бахаи и одна кришнаитов).
(Автор: Текст: Жаля Гасымова, Редактор: Ровшан Гусейнов )
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