В Азербайджане началась регистрация абитуриентов для прохождения экзамена по способностям

БАКУ/Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается регистрация абитуриентов на прием в высшие и средние специальные учебные заведения на базе 11-летнего обучения по специальностям, требующим творческих способностей .

Как сообщили Trend в Государственном экзаменационном центре,регистрация проводится по ссылке с 7 по 21 августа.

Кандидаты, результаты экзаменов которых еще не известны, смогут зарегистрироваться после объявления результатов, при условии, что они соответствуют критериям конкурса.

Поступающим по специальностям «Тренер», «Музыкальное обучение», «Физическое воспитание и подготовка к призыву», «Преподавание изящных искусств» не требуется регистрироваться для прохождения экзамена по способностям. Они будут участвовать в конкурсе на основе набранных ими баллов на вступительном экзамене в группу V (заключительный экзамен текущего года).

Следует отметить, что, поскольку результаты выпускных экзаменов действительны в течение двух лет, абитуриенты, которые приняли участие в выпускных экзаменах в прошлом году и набрали баллы в соответствии с условиями конкурса и хотят поступить на специальности, требующие творческих способностей, также могут зарегистрироваться, если они поступают в высшие или средние специальные учебные заведения.

Абитуриенты Азербайджанской государственной академии искусств, Азербайджанского государственного университета культуры и искусств и Азербайджанского архитектурно-строительного университета должны зарегистрироваться для прохождения экзамена по способностям. Абитуриенты, желающие поступить на специальность «Дизайн» в другие высшие учебные заведения, не будут проходить экзамен по способностям. Таким образом, для прохождения теста на профессиональную пригодность регистрация не требуется. Эти абитуриенты будут участвовать в конкурсе по специальности «Дизайн» только на основании итогового балла, набранного на первом этапе вступительного экзамена в V группу (выпускной экзамен для выпускников текущего года).

Кандидатам и абитуриентам, желающим указать специальность «Преподавание музыки» в своих заявках и окончившим музыкальную школу к 2016 году, следует лично связаться со своей музыкальной школой и ввести свою информацию о музыкальном образовании в систему «Музыкальная школа-выпускник».

Поступающие, желающие указать специальности тренерской работы, физического воспитания и повышения квалификации в своих заявках, должны предоставить медицинскую справку формы 086У о состоянии здоровья в учебное заведение, в которое они поступают.

Абитуриенты, желающие поступить на специальность «Архитектура», смогут записаться на экзамена по способностям 2-6 сентября 2020 года.

Абитуриенты, желающие поступить на специальность «Исламоведение», смогут зарегистрироваться на собеседование 27-30 августа 2020 года.

Желающим поступить по специальности «Журналистика» сообщат о датах регистрации для прохождения теста на профессиональную пригодность.

Следует отметить, что некоторое время назад Минобрнауки выпустило 1-й и 2-й номера журнала «Экзамены по способностям» за 2020 год для тех, кто хочет поступать на специальности, требующие творческих способностей.

Эти журналы, являющиеся специальным выпуском журнала "Абитуриент", содержат информацию об этапе проверки способностей и условиях конкурса по специальностям, требующим творческих, программы тестирования способностей, критерии оценки, советы и рекомендации по подготовке к экзамену, образцы заданий, наглядные примеры и другая полезная информация.

(Автор: Ильхама Исабалаева Текст: Жаля Гасымова, Редактор: )