В Азербайджане объявлена ​​дата экзамена для учителей по различным дисциплинам

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 18-20 августа текущего года состоится тестовый экзамен по набору учителей азербайджанского языка и литературы, русского языка и литературы, музыки и изобразительного искусства.

Как сообщили Trend в министерстве образования, на личные страницы кандидатов, которые примут участие в экзаменах, уже направлена соответствующая информация.

Информация об экзамене по другим предметам будет регулярно отправляться на личные страницы в ближайшие дни.

Напомним, что в тестовых экзаменах приняли участие 46 228 кандидатов. Информация о дате и месте проведения тестового экзамена по соответствующей специальности будет поэтапно размещена на личных страницах кандидатов.

Тестовые экзамены планируется провести в 32 центрах, организованных в 17 регионах, включая города Баку, Гянджа, Сумгайыт, Ленкорань, Масаллы, Ширван, Кюрдамир, Агдаш, Мингячевир, Барда, Агджабеди, Губа, Шамахы, Балакен, Исмаиллы, Агстафа и Товуз. Экзамены будут длиться порядка 18 дней. Кандидатам будут предложены 40 вопросов по специальности, 20 тестовых заданий по стратегиям и методике обучения, в целом 60 вопросов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)