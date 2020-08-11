В Агентстве социальных услуг при минтруда Азербайджана новое назначение
БАКУ /Trend/ - На должность заведующего отделом по связям с общественностью Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана назначен Мурад Гашимов.
Как передает во вторник Trend, соответствующий приказ подписал председатель правления Агентства Вугар Бехбудов.
Отметим, что Мурад Гашимов ранее был ведущим программы «Новости» на канале «Культура», программы «Утренние новости» на телеканале «ИнтерАз» и программы «Утро» на радио «Араз FM». До последнего назначения он вел программы Yaşamaq Gözəldir и Günə Doğru на телеканале ARB TV.
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)
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