В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 202 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 93 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 202, скончались два человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 33 824 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 31 058, скончались 497 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 269 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 8 054, в целом же – 804 513 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)