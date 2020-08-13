Беженец из Армении: Притеснение азербайджанцев в Армении началось еще до 1988 года

БАКУ /Trend/ - Жесткое давление армян на живших в Армении азербайджанцев началось не в 1988 году, а гораздо раньше, и представляло собой начало осуществления планов Армении по депортации азербайджанцев.

Об этом в четверг сказал Trend депортированный из Армении Хидаят Байрамов.

Байрамов, который родился и вырос в селе Дашкенд Варденисского района Армении, отметил, что еще в советский период он воочию наблюдал процессы, протекавшие в Армении, был свидетелем жесткого притеснения азербайджанцев. Азербайджанцам, жившим в Армении, угрожали смертью, их дома подвергались нападению. Из-за всего этого Байрамов вынужден был в 1988 году покинуть родное село и бежать в Азербайджан.

"Армяне намеренно препятствовали обеспечению нас продовольствием. Все выезды и въезды в наше село были закрыты, чтобы мы ни от кого не могли получить помощь. Армяне постоянно оскорбляли азербайджанцев. Из-за нападений, преследований и оскорблений мне пришлось покинуть родное село вместе с семьей. Беспрепятственный выезд был невозможен, но нам все же удалось тайно выехать ночью", - сказал он.

Живущий в настоящее время в Баку Байрамов сказал, что после событий в Сумгайыте жизнь азербайджанцев в Армении и вовсе стала невыносимой. "Под предлогом сумгайытских событий армяне начали оказывать на живущих в Армении азербайджанцев еще более жесткое давление. Заселение сумгайытских армян в населенные азербайджанцами районы Армении способствовало искусственному разжиганию конфликта. Поскольку сумгайытские армяне обвиняли в произошедших событиях азербайджанцев, между азербайджанцами, жившими в Армении, и сумгайытскими армянами часто происходили столкновения", - сказал он.

Напомним, что хотя армяне и заинтересованы выдавать депортацию азербайджанцев из Армении как произошедшую после событий в Сумгайыте, данный процесс начался еще до этого. Еще до сумгайытских событий из Армении были изгнаны более 4000 азербайджанцев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)