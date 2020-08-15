Передана в пользование жителей субартезианская скважина в селе Гарагашлы Агсуинского района

БАКУ /Trend/ - Субартезианская скважина, пробуренная в селе Гарагашлы Агсуинского района, передана в пользование жителей села.

Об этом в субботу сказал Trend представитель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Рафаэль Мамедов.

По его словам, ввод скважины поможет устранить проблему с орошением земель.

"Работы по бурению 202 субартезианских скважин из 443, которые планируется пробурить в стране, уже завершены. Благодаря скважине в селе Гарагашлы можно будет орошать территорию площадью 25 гектаров. Такие скважины пробурены в Самухском, Агджабединском и других районах. Вода из этих скважин в первую очередь отправляется в лаборатории, и если согласно результатам анализа она пригодна для полива, скважина передается в пользование жителей", - подчеркнул Мамедов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)