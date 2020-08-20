В Республиканскую нейрохирургическую больницу Азербайджана назначен новый директор

Общество 20 августа 2020 13:57 (UTC+04:00)
В Республиканскую нейрохирургическую больницу Азербайджана назначен новый директор

БАКУ /Trend/ - В Республиканскую нейрохирургическую больницу Азербайджана назначен новый директор.

Об этом в четверг сообщили Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Согласно информации, на основании приказа председателя TƏBİB Рамина Байрамлы, на должность директора вышеупомянутой больницы назначен Гасанов Фархад Руфат оглу.

Напомним, что некоторое время назад экс-директор больницы Кабус Дадашов был освобожден от занимаемой должности.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

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