В Азербайджане осуществляется электронный контроль за более чем 3000 осужденными

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на сегодняшний день меры электронного контроля были применены в отношении более чем 5000 осужденных.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал главный консультант Управления электронного мониторинга службы пробации министерства юстиции Наваи Ализаде.

По его словам, ограничение свободы и сохранение осужденных под контролем с применением электронных средств крайне эффективный метод для их исправления, с тем, чтобы находясь под надзором они избегали повторных правонарушений.

"Наблюдается динамика снижения числа повторных преступлений, совершенных лицами, в отношении которых применялись электронные средства контроля. За прошедший период в целом данная мера была применена в отношении более чем 5000 осужденных. В настоящее время Центр мониторинга контролирует свыше 3000 осужденных, в отношении которые применены электронные средства контроля", - сказал Ализаде.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)