БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обсуждается вопрос о привлечении к уголовной ответственности за бытовое насилие.

Об этом в понедельник сказала Trend председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

По ее словам, Комитет анализирует законодательные акты, в которые должны быть внесены поправки в целях реализации Закона "О предотвращении бытового насилия". Для более эффективной борьбы с бытовым насилием особое внимание уделяется предоставлению жертвам бытового насилия более гибкой поддержки, оптимизации выдачи охранных ордеров, упрощении процедуры размещения в приюты жертв и другим вопросам в этой связи.

Бахар Мурадова отметила, что для реализации этих предложений и борьбы с гендерным насилием, по инициативе Комитета разработан проект "Национальный план действий по устранению и борьбе с бытовым насилием в Азербайджане на 2020-2023 годы". Одним из самых важных вопросов, предусмотренных в Плане, является совершенствование законодательства связанного с бытовым насилием.

"Практика показывает, что иногда бытовое насилие в отдельных семьях происходит регулярно. Исходя из этого, предложения предусматривают привлечение к уголовной ответственности за домашнее насилие. На практике, в случаях бытового насилия дело прекращается при примирении виновного и жертвы. В результате, совершивший насилие вновь повторяет свои деяния, что приводит к безнаказанности. По этой причине Комитет предложил, чтобы в законодательстве было отражено, что примирении виновного и жертвы в конфликтных семьях принималось только один раз", - сказала Бахар Мурадова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)