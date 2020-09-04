Трое азербайджанцев будут учиться в престижных вузах Казахстана

БАКУ /Trend/ - В 2020-2021 учебном году трое азербайджанцев получили возможность обучаться в престижных вузах Казахстана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования.

Граждане Азербайджана будут обучаться по специальностям педагогика, дизайн и финансы в Казахстанском национальном педагогическом университете им. Абая (КазНПУ), Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева и Казахстанском национальном университете Аль-Фараби.

Напомним, что объявление о соответствующей стипендиальной программе было обнародовано четвертого марта этого года.

(Текст: Кямаля Сеидова.)