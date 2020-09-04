Трое азербайджанцев будут учиться в престижных вузах Казахстана
БАКУ /Trend/ - В 2020-2021 учебном году трое азербайджанцев получили возможность обучаться в престижных вузах Казахстана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования.
Граждане Азербайджана будут обучаться по специальностям педагогика, дизайн и финансы в Казахстанском национальном педагогическом университете им. Абая (КазНПУ), Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева и Казахстанском национальном университете Аль-Фараби.
Напомним, что объявление о соответствующей стипендиальной программе было обнародовано четвертого марта этого года.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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