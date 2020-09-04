Минтруда Азербайджана прокомментировало информацию о задержании главы филиала Госфонда соцзащиты

Общество 4 сентября 2020 14:15 (UTC+04:00)
Минтруда Азербайджана прокомментировало информацию о задержании главы филиала Госфонда соцзащиты

БАКУ /Trend/ - В министерстве труда и социальной защиты населения прокомментировали информацию, распространившуюся в СМИ о задержании заведующего Билясуварским филиалом Государственного фонда социальной защиты Фарасима Алиева, сообщает в пятницу Trend.

По словам главы пресс-службы министерства Фазиля Талыблы, эта информация необоснованна и не соответствует действительности.

"Некоторые медиа, в нарушение принципов работы СМИ, распространяют подобную информацию без какого-либо ее уточнения на предмет соответствия действительности", - добавил он.

(Автор: Эльчин Мехдиев)

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