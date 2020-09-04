Минтруда Азербайджана прокомментировало информацию о задержании главы филиала Госфонда соцзащиты
БАКУ /Trend/ - В министерстве труда и социальной защиты населения прокомментировали информацию, распространившуюся в СМИ о задержании заведующего Билясуварским филиалом Государственного фонда социальной защиты Фарасима Алиева, сообщает в пятницу Trend.
По словам главы пресс-службы министерства Фазиля Талыблы, эта информация необоснованна и не соответствует действительности.
"Некоторые медиа, в нарушение принципов работы СМИ, распространяют подобную информацию без какого-либо ее уточнения на предмет соответствия действительности", - добавил он.
(Автор: Эльчин Мехдиев)
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