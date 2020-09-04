В Азербайджане сняты некоторые ограничения для гостиниц в связи с COVID-19

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила организации деятельности гостиниц в Азербайджане в период пандемии коронавируса (COVID-19)".

Как передает в пятницу Trend, согласно прежним правилам весь персонал отелей раз в неделю за счет работодателей должны были проходить тесты на предмет инфицирования COVID-19.

В то же время, лица с COVID-19, не имеющие соответствующей справки о негативном результате теста на коронавирус в течение последних 48 часов, излечившиеся от заболевания ( у которых с даты последнего негативного результата теста на COVID-19 не прошли требуемые 14 дней, а также находящиеся в режиме самоизоляции ввиду контактирования с больными коронавирусом не принимались в гостиницы в качестве постояльцев.

Согласно изменению, упразднены подпункты 4.14.2 и 11.1.11 "Правил организации деятельности гостиниц в Азербайджане в период пандемии коронавируса (COVID-19)", утвержденных решением Кабинета министров № 287 от восьмого августа 2020 года, в которых закреплены вышеприведенные требования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)