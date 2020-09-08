Управление образования г. Баку продлило приостановление приема граждан

БАКУ /Trend/ - Управление образования по городу Баку продлило приостановление работы до 30 сентября, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление.

В указанный период обращения граждан будут рассматриваться посредством информационного центра Управления, для этого необходимо обращаться но номеру 012-599-12-22.

Граждане также могут обращаться на электронную почту Управления - info@baku.edu.gov.az, mailform@baku.edu.gov.az .

Граждане, не имеющие доступа в интернет, могут опустить письма или другую документацию в почтовый ящик на главном входе в Управление.

Официальную информацию рекомендуется получать также со страниц Управления в социальных сетях.

(Текст: Кямаля Сеидова.)