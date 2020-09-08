В Азербайджане целесообразно снижать стоимость платы за обучение для нуждающихся студентов — эксперт

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане было бы целесообразно предоставить нуждающимся студентам льготный тариф оплаты обучения.

ОБ этом во вторник сказал Trend эксперт в сфере образования Эльчин Сулейманов.

По его словам, из-за пандемии сократились некоторые коммунальные расходы средних школ, университетов и средних специальных учебных заведений. Однако в результате проведения дезинфекции и разделения классов на группы затраты образовательных учреждений в некоторой степени выросли.

Отметив, что в этот период не был уволен ни один сотрудник образовательных учреждений, Сулейманов сказал, что важно решать вопрос об образовательных льготах используя индивидуальный подход.

"В случае если не используются отдельные платные услуги образовательных учреждений (обслуживание, питание, общежития и т.д.), то за счет этих затрат плата за обучение должна быть снижена. В то же время, через профсоюзы малообеспеченным ученикам и студентам можно выдавать бесплатные интернет пакеты. В настоящее время студенты, являющиеся членами семей, пострадавших от пандемии, освобождены от оплаты за обучение в течение двух семестров. Также бесплатна пересдача экзаменов", - сказал Сулейманов.

Он отметил, что учитывая служившуюся ситуацию, университеты также могут пересмотреть и отложить сроки платежей за обучение.

"Предоставление дополнительных льгот могут вызвать трудности для бюджетов университетов, поскольку 90-95 процентов доходов университетов формируются за счет платы за обучение, и эти же средства направляются на текущие расходы. Однако было бы целесообразно чутко отнестись, предоставить льготы, по крайней мере нуждающимся студентам", - подчеркнул Эльчин Сулейманов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)