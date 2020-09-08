В Азербайджане плата за обучение лишившихся родительской опеки абитуриентов будет финансироваться за счет государства - ГЭЦ

БАКУ /Trend/ - Если раньше за счет государства финансировалась плата за обучение абитуриентов, являющихся членами семей беженцев и вынужденных переселенцев, то с этого года в данную категорию включены и абитуриенты, лишившиеся родительской опеки.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, если абитуриенты этой категории будут приняты на платные места, они могут обратиться в учебное заведение, чтобы их плата за обучение была профинансирована за государственный счет.

Аббасзаде отметила, что предоставление социальных льгот не входят в полномочия ГЭЦ.

"Решения в связи с этим выносит правительство. Мы лишь исполняем такие решения", - уточнила Малейка Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)