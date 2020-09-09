В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе учебный процесс в дошкольных учреждениях начнется с 1 октября
БАКУ /Trend/ - Кабмин внес изменение в постановление №312 от 29 августа 2020 года «Об организации учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях Азербайджана в период особого карантинного режима», сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабмин.
В соответствии с изменением, в дошкольных учебных заведениях, функционирующих в гг. Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе, учебный процесс начнется с 1 октября. В дошкольных учебных заведениях, функционирующих в других городах и районах страны, учебный процесс начнется с 15 сентября.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе учебный процесс в дошкольных учреждениях начнется с 1 октября
В Милли Меджлисе пройдут слушания по исполнению требований закона "Об ограничении использования табачной продукции"
Посол: У Азербайджана и Малайзии имеется огромный потенциал для расширения сотрудничества в ненефтяном секторе
Межведомственный координационный совет призывает бизнес и граждан максимально соблюдать рекомендации специалистов
Магеррам Алиев: Успехи, достигнутые сегодня в регионе - результат совместных усилий Турции и Азербайджана
Для защиты экономики Азербайджана государство приняло систематические превентивные меры - эксперт (ВИДЕО)