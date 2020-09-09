В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе учебный процесс в дошкольных учреждениях начнется с 1 октября

БАКУ /Trend/ - Кабмин внес изменение в постановление №312 от 29 августа 2020 года «Об организации учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях Азербайджана в период особого карантинного режима», сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабмин.

В соответствии с изменением, в дошкольных учебных заведениях, функционирующих в гг. Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе, учебный процесс начнется с 1 октября. В дошкольных учебных заведениях, функционирующих в других городах и районах страны, учебный процесс начнется с 15 сентября.