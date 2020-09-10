В Баку строится еще один торгово-развлекательный объект (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Ясамльском районе Баку строится крупный торговый центр "Zefir Mall", сообщает в четверг Trend.
Территория объекта - 11,6 гектаров, молл будет функционировать как торгово-развлекательный объект.
Здание построенного рядом с Бакинской окружной автомобильной дорогой, на территории Ясамальского жилого комплекса, общая площадь торгового центра - 6500 кв. метров. Он будет отличаться от других своим минималистским и современным экстерьером.
В торговом центре будут функционировать кафе и рестораны.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)
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