В Баку строится еще один торгово-развлекательный объект (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Ясамльском районе Баку строится крупный торговый центр "Zefir Mall", сообщает в четверг Trend.

Территория объекта - 11,6 гектаров, молл будет функционировать как торгово-развлекательный объект.

Здание построенного рядом с Бакинской окружной автомобильной дорогой, на территории Ясамальского жилого комплекса, общая площадь торгового центра - 6500 кв. метров. Он будет отличаться от других своим минималистским и современным экстерьером.

В торговом центре будут функционировать кафе и рестораны.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)