Эксперт минздрава Азербайджана об организации медслужбы в образовательных учреждениях

БАКУ /Trend/ - Как и во всех развитых странах, в Азербайджане ребенку, впервые идущему в школу, пройти физиологическую, психологическую и социальную адаптацию помогает профессиональная многопрофильная команда, состоящая из опытных психологов, социальных педагогов, логопедов и медсестер.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала консультант отдела организации здравоохранения минздрава Айнура Зейналова.

Она отметила, что основными обязанностями медицинской службы в образовательных учреждениях являются охрана здоровья школьников и студентов, профилактика заболеваний, постоянный мониторинг здоровья и оказание первой помощи.

По словам специалиста, организация медицинского обслуживания в образовательных учреждениях осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета министров «Об утверждении правил и норм организации общественного питания и медицинских услуг в образовательных учреждениях» и находится под постоянным контролем. В числе важных мер, предпринятых по защите здоровья подрастающего поколения, она также отметила «Государственную программу по улучшению здоровья матери и ребенка на 2014-2020 годы», «Государственную программу по обязательной медицинской диспансеризации детей на 2018-2022 годы», «Стратегию по борьбе с неинфекционными заболеваниями в Азербайджанской Республике на 2015-2020 годы», а также другие принятые в этом направлении документы.