Эксперт минздрава Азербайджана об организации медслужбы в образовательных учреждениях
БАКУ /Trend/ - Как и во всех развитых странах, в Азербайджане ребенку, впервые идущему в школу, пройти физиологическую, психологическую и социальную адаптацию помогает профессиональная многопрофильная команда, состоящая из опытных психологов, социальных педагогов, логопедов и медсестер.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала консультант отдела организации здравоохранения минздрава Айнура Зейналова.
Она отметила, что основными обязанностями медицинской службы в образовательных учреждениях являются охрана здоровья школьников и студентов, профилактика заболеваний, постоянный мониторинг здоровья и оказание первой помощи.
По словам специалиста, организация медицинского обслуживания в образовательных учреждениях осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета министров «Об утверждении правил и норм организации общественного питания и медицинских услуг в образовательных учреждениях» и находится под постоянным контролем. В числе важных мер, предпринятых по защите здоровья подрастающего поколения, она также отметила «Государственную программу по улучшению здоровья матери и ребенка на 2014-2020 годы», «Государственную программу по обязательной медицинской диспансеризации детей на 2018-2022 годы», «Стратегию по борьбе с неинфекционными заболеваниями в Азербайджанской Республике на 2015-2020 годы», а также другие принятые в этом направлении документы.
Зейналова подчеркнула, что создание безопасной и здоровой среды в учебных заведениях страны является одним из важнейших вопросов. Согласно правилам, в общеобразовательных школах должен быть организован медицинский кабинет с привлечением к работе квалифицированного персонала. Учащиеся должны проходить регулярные профилактические обследования, а перенесшие заболевания дети - находиться под наблюдением врача,
Коснувшись сотрудничества минздрава с ВОЗ, эксперт подчеркнула, что поддерживаемая ВОЗ сеть «Школы, поощряющие укрепление здоровья» стала неотъемлемой частью политики развития здравоохранения и образования в 45 странах Европейского региона ВОЗ, включая Азербайджан. Кроме того, свой вклад в этой области вносит ещё один проект, реализуемый в школах министерством образования в рамках программы «Здоровое образование - здоровая нация».
Зейналова отметила, что открытие учебных заведений приходится на период начала сезонных заболеваний. Наступление холодов, ослабленный порой иммунитет, тесный контакт между учащимися вкупе с переполненными классными комнатами в образовательных учреждениях приводят к вспышкам острых респираторных инфекций. Для повышения сопротивляемости к инфекциям организма детей и подростков важное значение имеют сбалансированный рацион питания и упорядоченный режим учебы и отдыха.
Коснувшись мер, предусмотренных в учебных заведениях в период пандемии COVID-19, эксперт сказала в том числе то, что учащиеся образовательных учреждений всегда должны быть информированными о вирусе COVID-19 из таких надежных источников, как ЮНИСЕФ, ВОЗ и министерство здравоохранения.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)